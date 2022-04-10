Неаполь, Италия, 10 апреля, 2022, 18:13 — ИА Регнум. 10 апреля в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» футбольный клуб «Наполи» в матче 32-го тура итальянской Серии А 2021/22 потерпел домашнее поражение от «Фиорентины» из Флоренции со счетом 2:3.

(сс) RonnyK «Наполи»

Забитыми мячами в составе «фиалок» отметились Николас Гонсалес (29'), Нанитамо Иконе (66' Николас Гонсалес) и Артур Кабрал (72', Юсуф Малех). Два гола хозяев забили Дрис Мертенс и Виктор Осимхен на 58-й и 84-й минутах соответственно.

Статистика матча («Наполи"/ «Фиорентина»)

Удары 15/11

Удары в створ ¾

Владение 49%/51%

Угловые 3/2

Нарушения 10/17

Составы команд:

«Наполи»: Давид Оспина, Мариу Руй (Фаузи Гулам, 86'), Амир Ррахмани, Калиду Кулибали, Алессандро Заноли, Фабиан Руис (Дрис Мертенс, 56'), Петр Зелиньскй, Маттео Политано (Ирвинг Лосано, 46'), Лоренцо Инсинье (Элис Эльмас, 80'), Станислав Лоботка (Диего Демме, 80'), Виктор Осимхен.

«Фиорентина»: Пьетро Терраччано, Кристиано Бираги, Никола Миленкович, Лоренцо Венути, Игор Жулио (Лукас Мартинес, 85'), Гаэтано Кастровилли, Альфред Дункан (Юсеф Малех, 65'), Софьян Амрабат, Риккардо Сапонара (Нанитамо Иконе, 65'), Артур Кабрал (Александр Кокорин, 86'), Николас Гонсалес (Хосе Кальехон, 85').