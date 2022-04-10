Екатеринбург,
10 апреля 2022, 19:09 — REGNUM В Екатеринбурге футбольный клуб «Урал» проиграл матч «Крыльям Советов» из Самары. Игра состоялась на стадионе «Екатеринбург-Арена» 10 апреля.
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Матч проходил в рамках 24-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. Итоговый счёт составил 0:1. Единственный мяч забил на 53-й минуте фланговый нападающий Антон Зиньковский после передачи Максима Глушенкова.
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Эрик Бикфалви
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Болельщики
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Гленн Бейл
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Следующий матч «Урала» состоится 16 апреля в гостях. Соперником станет питерский «Зенит».
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM