Екатеринбург, 10 апреля 2022, 19:09 — REGNUM В Екатеринбурге футбольный клуб «Урал» проиграл матч «Крыльям Советов» из Самары. Игра состоялась на стадионе «Екатеринбург-Арена» 10 апреля.

Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM

Матч проходил в рамках 24-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. Итоговый счёт составил 0:1. Единственный мяч забил на 53-й минуте фланговый нападающий Антон Зиньковский после передачи Максима Глушенкова.

Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Эрик Бикфалви
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Эрик Бикфалви
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Болельщики
Болельщики
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Гленн Бейл
Гленн Бейл
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM

Следующий матч «Урала» состоится 16 апреля в гостях. Соперником станет питерский «Зенит».

Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»
Алексей Колчин © ИА REGNUM