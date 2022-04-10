Кемерово, 10 апреля, 2022, 18:05 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра, 11 апреля, ночью ожидается — 4…-9 °C, местами до -14 °C, днём — +1…+6 °C. Таков прогноз регионального гидрометцентра.

Заморозки

«Переменная облачность, преимущественно без осадков, по югу местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, местами дымка, туманы. На дорогах местами гололедица. Ветер северный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с», — уточняется в прогнозе.

В Кемерове 11 апреля прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, температура ночью — — 6…-8 °C, днём — +1…+3 °C.