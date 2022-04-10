Цхинвал, , 18:01 — REGNUM Делегация Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России не выявила нарушений на президентских выборах в Южной Осетии. Об этом пишет информационное агентство ТАСС 10 апреля.

Флаг Южной Осетии

«На текущий момент больше 15 избирательных участков посетили. <…> Каких-либо нарушений с точки зрения национального законодательства Южной Осетии нами обнаружено не было», — заявил член ЦИК РФ Константин Мазуревский, находящийся в Цхинвале для наблюдения за выборами.

Также слова Мазуревского подтвердил и член ЦИК России Антон Лопатин, сообщивший о том, что «действительно, хоть каких-то нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования, не выявлено».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что выборы президента в Южной Осетии признаны состоявшимися. Явка избирателей в стране превысила 50%.

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