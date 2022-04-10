Москва, 10 апреля, 2022, 17:56 — ИА Регнум. За сутки в Российской Федерации проведено более 210 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом 10 апреля сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

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«За последние сутки проведено 214 тысяч тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в стране проведено более 286,8 млн тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что жителям России стоит придерживаться ранее рекомендованного подхода к вакцинации от SARS-CoV-2.