Лестер, Великобритания, , 17:55 — REGNUM 10 апреля в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» футбольный клуб «Лестер Сити» в матче 32-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2021/22 одержал минимальную победу над «Кристал Пэласом» со счетом 2:1.

Баннер футбольного клуба «Лестер» fourthandfifteen

Первый мяч на 39-й минуте встречи забил 24-летний нападающий сборной Нигерии Адемола Лукман после передачи Кирнана Дьюсбери-Холла — 1:0. Через шесть минут Дьюсбери-Холл удвоил преимущество хозяев — 2:0. На экваторе второй половины нападающий «орлят» Уилфрид Заа сократил отставание гостей в счете — 2:1.

Статистика матча («Лестер Сити"/ «Кристал Пэлас»)

Удары 11/10

Удары в створ 3/3

Владение 53%/47%

Угловые ¾

Нарушения 10/12

Составы команд:

«Лестер Сити»: Каспер Шмейхель, Джеймс Джастин, Чаглар Сеюнджю, Амарти Даниэль, Люк Томас, Юри Тилеманс, Кирнан Дьюсбери-Холл, Нампали Менди, Джеймс Мэддисон, Патсон Дака (Келечи Ихеаначо 76'), Адемола Лукман (Харви Барнс, 77').

«Кристал Пэлас»: Висенте Гуайта, Тайрик Митчелл (Джоэл Уорд, 34'), Марк Гэи, Йоаким Андерсен, Натаниэль Клайн, Шейху Куяте (Джеймс Макартур, 58'), Джордан Айю, Джефри Шлупп, Конор Галлахер (Эберечи Эзе, 58'), Джордан Айю, Жан-Филипп Матета.

«Лестер Сити», одержав одиннадцатую победу и набрав 40 очков, обошел «Кристал Пэлас» и поднялся на девятое место. «Кристал Пэлас» с 37-ю очками остался на десятую строчку.