Кемерово, 10 апреля, 2022, 17:55 — ИА Регнум. В Кемеровской области продолжается мониторинг паводковой обстановки. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщили в региональном правительстве.

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Власти отмечают, что пункты временного пребывания готовы в случае необходимости вновь принять людей.

По данным регионального гидрометеоцентра, в ночь на сегодня, 10 апреля, вскрылась Томь в селе Поломошное Яшкинского округа. Продолжается ледоход на Томи в Новокузнецке, Крапивинском округе, Кемерове.