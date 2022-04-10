Лондон, , 17:54 — REGNUM Футбольный клуб «Брентфорд» в матче 32-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 забил лондонскому «Вест Хэму» два безответных мяча. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Брайан Мбеумо и Айвен Тоуни.

Футбольный клуб «Вест Хэм Юнайтед» (сс) Tom

Единственную желтую карточку на 66-й минуте встречи получил Майкл Антонио. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. Ассистенты главного судьи — Ли Беттс и Константин Хатзидакис.

Стартовые составы команд:

«Брентфорд»: Райя, Генри, Пиннок, Айер (Расмуссен, 83'), Йоргенсен, Нергор, Висса, Мбеумо (Канос, 78'), Риксен, Джанельт (Йенсен, 69'), Тоуни.

«Вест Хэм»: Фабьянский, Крессуэлл, Зума (Диоп, 29'), Цоуфал, Доусон, Соучек, Райс, Форналс, Лансини (Бенрахма, 58'), Боуэн, Антонио (Влашич, 66').

На данный момент «Брентфорд», набрав 36 очков, занимает тринадцатую позицию в турнирной таблице чемпионата. «Вест Хэм» с 51-м очком временно остался на шестой строчке.