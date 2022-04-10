Калтан, Кемеровская область, 10 апреля, 2022, 17:43 — ИА Регнум. В Калтане после ликвидации затора снизился уровень воды в реке Кондома. Об этом сообщил первый заместитель губернатора региона Вячеслав Телегин.

t. me/v_n_telegin Ледоход на реке Кондома

«В итоге на утро воскресенья, 10 апреля, подтопленных частных подворий уже не было, — написал он в своём телеграм-канале Телегин. — По данным на 20:00 (время местное) 10 апреля снижение уровня воды продолжается, от воды освобождается территория садовых обществ».

Он уточнил, что людей в садовых домиках нет. Мониторинг обстановки продолжается.