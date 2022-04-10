Кемерово, 10 апреля, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Ветеран труда из Кемерова Ольга Белова обратилась к участникам спецоперации с просьбой защитить «нас от проклятой бандеровской нечисти». Она отметила, что они делают святое дело.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Моё детство прошло в Луганской области, там я была в оккупации, там я видела всех этих зверей, я видела фашистов, поэтому меня никто не может обмануть, — рассказала Ольга Белова. — Мои мальчишки, я вам кланяюсь низко. Помните, что за вами Родина, что мы любим вас, что мы доверяем вам, мы знаем, что вы победите и никто не сломает нашу прекрасную страну, пока есть такие парни на земле, как вы».

Она призывает участников спецоперации победить и «показать всему миру, тому, кто не верит в Россию о том, что она была и будет»