Манчестер, Великобритания, 10 апреля, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Сегодня, 10 апреля, в Манчестере на стадионе «Этихад» «Манчестер Сити» в центральном матче 32-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2021/22 примет «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

«Манчестер Сити»

Бригада арбитров: Энтони Тейлор | Гари Бесвик | Адам Нунн.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораеш, Кайл Уокер, Джон Стоунс, Эмерик Ляпорт, Жоау Канселу, Родриго Эрнандес, Кевин де Брёйне, Бернарду Силва, Филип Фоден, Рахим Стерлинг, Габриэл Жезус.

«Ливерпуль»: Алиссон Беккер, Эндрю Робертсон, Жоэль Матип, Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Тьяго Алькантара, Джордан Хендерсон, Садио Мане, Диогу Жота, Мохаммед Салах.

На данный момент «Манчестер Сити» и 23-мя победами и 73-мя набранными очками занимает чистое первое место в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» с отставание в одно очко идет строчкой ниже.