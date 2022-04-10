«Ман Сити» и «Ливерпуль» назвали составы на центральный матч 32-го тура АПЛ
Манчестер, Великобритания, 10 апреля, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Сегодня, 10 апреля, в Манчестере на стадионе «Этихад» «Манчестер Сити» в центральном матче 32-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2021/22 примет «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.
Бригада арбитров: Энтони Тейлор | Гари Бесвик | Адам Нунн.
Стартовые составы команд:
«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораеш, Кайл Уокер, Джон Стоунс, Эмерик Ляпорт, Жоау Канселу, Родриго Эрнандес, Кевин де Брёйне, Бернарду Силва, Филип Фоден, Рахим Стерлинг, Габриэл Жезус.
«Ливерпуль»: Алиссон Беккер, Эндрю Робертсон, Жоэль Матип, Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Тьяго Алькантара, Джордан Хендерсон, Садио Мане, Диогу Жота, Мохаммед Салах.
На данный момент «Манчестер Сити» и 23-мя победами и 73-мя набранными очками занимает чистое первое место в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» с отставание в одно очко идет строчкой ниже.