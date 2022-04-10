Донецк, , 17:27 — REGNUM Населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 10 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) по направлению… населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 10 апреля представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские силовики выпустили по Спартаку шесть мин калибра 120 мм.