10 апреля 2022 | Время чтения 10 мин

Сергей Потеряев, , 20:32 — REGNUM Сложно попасть в Саранск случайно. Расположенный в двух часах от Пензы, четырех часах от Нижнего Новгорода и в шести часах от Казани, город не является транспортным хабом. Но туристу точно стоит найти время, чтобы посетить столицу республики Мордовия, — понять, что такое капиталистический реализм в архитектуре, оазис наследия реконструкции города среди мордовских лесов, сходить в музей Эрьзи и попробовать мордовскую кухню.

Вообще, Саранск является одним из старейших городов Среднего Поволжья и состоял в числе городов, принимавших матчи Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Город был основан в 1641 году на пересечении крупных торговых путей, которые соединяли Москву с Астраханью, а Казань с Крымом. В 1934 с образованием Мордовской Автономной ССР Саранск стал столичным городом и начал активно развиваться: открывались станции, комбинаты, фабрики, строились дома, появлялся новый транспорт, росло число культурно-просветительских учреждений, вступил в эксплуатацию железнодорожный вокзал.

Здание железнодорожного вокзала Саранска Сергей Потеряев © ИА REGNUM

Если вы выбрали железнодорожный вариант туризма, то первым делом вас встретит здание вокзала, которое было построено в 1893 году. С тех пор за годы своего существования оно не раз реконструировалось и расширялось. В 2017 году перед проведением в городе Чемпионата мира по футболу вокзальный комплекс был модернизирован: отремонтированы посадочные платформы, пешеходный пост, построен новый досмотровый павильон, помещение адаптировали для лиц с малой мобильностью. С него и начинается наше знакомство с капиталистическим романтизмом, или капромом.

Вид на одну из улиц города Сергей Потеряев © ИА REGNUM

Приезжая в Саранск, первое, на что обращаешь внимание, — его архитектура. За последние пятнадцать лет внешний вид города значительно поменялся. В начале нулевых местная власть активно начала развивать строительство, чтобы у города появился образ энергичного мегаполиса.

Памятник «Навеки с Россией» Сергей Потеряев © ИА REGNUM

Начать прогулку можно с изучения истории мордовского народа, которая неразрывно связана с историей России. Несмотря на то, что упоминания о мордовцах появляется уже в VI веке, у этой этнографической группы не было своего государства. Только в XVI веке мордовские земли вошли в состав Русского государства. В честь многовековой дружбы мордовского и русского народов в 1986 году был открыт монумент «Навеки с Россией». Это две бронзовые скульптуры женщин, символизирующих Россию и Мордовию, которые держат в руках колос пшеницы.

Мордовская культура — пример развития этноса, не потерявшего свой самобытный облик в пределах другого государства.

Мордовское подворье Сергей Потеряев © ИА REGNUM

Еще один символ единения мордовского и российского народов — музейно-этнографически комплекс «Мордовское подворье». Это импровизированная деревня, состоящая из жилых и хозяйственных национальных построек (баня, кузница, скотный двор, амбар). Помимо этого, на территории комплекса есть огород, искусственный пруд и небольшой водопад. Но центральным строением подворья является ресторан, где гости могут попробовать национальную кухню: медвежью лапу, котлеты из мяса кабана, студень, форшмак, гороховый суп в хлебе и, конечно же, домашние настойки.

Именно здесь, пробуя местные блюда, окунаясь в быт мордовских деревень, можно в полной мере прочувствовать мировоззрение мордовцев — это гостеприимные и радушные люди с чувством собственного достоинства, трудолюбивые и рачительные.

Церковь Иоанна Богослова Сергей Потеряев © ИА REGNUM

Религия в Мордовии представлена всеми основными направлениями: здесь можно встретить и христианство, и буддизм, и ислам, и иудаизм. Но большая часть населения —православные. В городе много церквей, но в основном они являются новоделами, которые не представляют особого интереса. Однако есть пара исключений, ключевыми из них являются церковь Иоанна Богослова и Кафедральный собор Феодора Ушакова.

Несмотря на то, что в советское время количество религиозных сооружений в Саранске сократилось почти в три раза, в городе осталась церковь, которую отстояли жители. Это церковь Иоанна Богослова. Она была построена в 1693 году, и это самое старое сохранившееся здание в Мордовии. Несмотря на это, церковь всё еще действующая и включена в реестр памятников архитектуры федерального значения. Много лет она выполняла функции кафедрального собора Саранской и Мордовской епархии, но со временем перестала вмещать всех прихожан в силу своей небольшой площади.

Кафедральный собор Феодора Ушакова Сергей Потеряев © ИА REGNUM

В 2006 году состоялось торжественное открытие кафедрального собора Феодора Ушакова — канонизированного адмирала Российского флота. Ковчег с его мощами — одна из главных святынь собора. Высотой в 63 метра, он является самым высоким в Поволжье и вмещает три тысячи прихожан. Собор Феодора Ушакова в стиле крестово-купольного ампира голубого цвета на фоне такого же голубого неба выглядит гармонично и созвучно новой архитектуре города.

Торговый центр Саранска Сергей Потеряев © ИА REGNUM

Возвращаясь к разговору об активной застройке города в последние пятнадцать лет, стоит отметить, что большинство зданий воздвигается в стиле капрома. Это достаточно спорный в профессиональной среде стиль архитектуры, поскольку он считается кричащим и аляповатым. Однако многие туристы ставят Саранск в топ городов с неординарной архитектурой. Капром возник после распада СССР в начале 1990-х годов, когда градостроительство никто не контролировал и внешний вид зданий определялся только вкусом заказчика. Именно поэтому отличительной особенностью капрома является избыток украшений (яркие цвета, башенки, облицовка кафелем и т.д.).

Улица Саранска Сергей Потеряев © ИА REGNUM

Защитники этого направления в архитектуре говорят о том, что, как бы ни выглядели здания, они отражают историю и развитие российского общества в определенный период времени и являются культурным артефактом. Также этот стиль считается самым толерантным в архитектуре. Саранск в этом плане является памятником комплексной застройки подобного типа. Своеобразный архитектурный ансамбль из хаоса стилей, которые собрал в себя капром.

Главпочтамт Сергей Потеряев © ИА REGNUM

Например, одним из новых зданий в стиле капрома является здание Почты России. По словам генерального директора ФГУП «Почта России», это самый современный и высокотехнологичный почтамт в стране. Туристов может привлечь наружный лифт, из которого можно полюбоваться видом на город.

МГУ им. Н. П. Огарева Сергей Потеряев © ИА REGNUM

Продолжаем дальше прогулку по центру в поисках архитектуры. На очереди двойник московского МГУ. В Саранске шесть высших учебных заведений и десятки средних специальных. Корпуса учебных заведений разбросаны по всему городу и ближайшей местности, поэтому на улицах часто встречаются студенты: и местные, и иногородние, и иностранные. Крупнейшим вузом является Мордовский ГУ. Его строительство означало в свое время выход на новый уровень образованности мордовского населения. Сегодня университет ведет набор по самым разным специальностям: архитектурно-строительным, биотехнологическим, математическим, филологическим, экономическим, юридическим и т.д. Обучается в нем около 5000 студентов.

МГУ им. Н. П. Огарева также является примером смешения стилей (на этот раз капрома и сталинского ампира). Заметив сходство в аббревиатуре, архитекторы решили обыграть это сходство и во внешнем виде главного корпуса учебного заведения. Это самое высокое здание в Саранске (90 метров) со смотровой площадкой на верхнем этаже.

Советская площадь Сергей Потеряев © ИА REGNUM

Главная площадь столицы Мордовии — Советская площадь. Несмотря на название, она существует с XVII века и за годы существования сменила несколько наименований. Но всегда на ней находились главные административные здания, создающие архитектурный ансамбль из разных эпох, сейчас это: Администрация городского округа Саранск, Государственное Собрание Республики Мордовия, Дом Республики, а также памятник Ленину, Ленинский сквер и книжный магазин. В XIX веке на площади располагался самый настоящий базар — более ста лавочек с сырами и колбасами, кренделями и булочками, картинами и посудой, овчиной, железом, кузнечными изделиями и многим другим создавали шумное разноголосье в центре города. Сегодня же здесь во время праздников и демонстраций, как это принято практически во всех постсоветских городах, проходят гуляния, митинги и другие массовые мероприятия

Дом Республики Сергей Потеряев © ИА REGNUM

Композиционный центр ансамбля на Советской площади — Дом Республики. Спроектированное Гарольдом Исаковичем в 1987 году, здание является прекрасным примером советского модернизма, в котором было построено большинство административных зданий страны того времени. В простонародье его называют Белым домом. По задумке архитекторов, конструкция здания должна напоминать развевающийся на ветру флаг.

Администрация городского округа Саранск Сергей Потеряев © ИА REGNUM

Здесь же, на Советской площади, находится одно из самых старых зданий города — Администрация городского округа Саранск. Оно было построено в 1916 году. Это здание интересно тем, что именно в его стену мордовцы закладывают капсулы с письмами потомкам. Первая была заложена в 1967 году и вскрыта в 2017, теперь местное население ждет 2050 года, чтобы прочитать новое письмо из прошлого.

Музей военного и трудового подвига 1941–1945 годов Сергей Потеряев © ИА REGNUM

Мордовия, как и вся страна, принимала участие в Великой Отечественной войне. В 1995 году к 50-летию Победы был открыт один из молодых музеев Мордовии — музей военного и трудового подвига 1941−1945 годов. Его внешний вид имеет национальный колорит: очертания музея напоминают карту Мордовии, в центре кровли располагается башенка в виде кокошника. Экспозиции представляют личные вещи солдат, их оружия, письма, награды, различные документы и фотографии, картины, скульптуры и книги.

Символ чемпионата мира по футболу — 2018 — волк Забивака Сергей Потеряев © ИА REGNUM

Заканчивает наслоение времен на Советской площади — оставшаяся скульптура волка Забиваки. Все дело в футболе. Саранск считается одним из самых загадочных городов, выбранных для проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году. В нем не было спортивной инфраструктуры и сильной футбольной команды, но выбор был сделан в ее пользу. За пять лет Саранск успел подготовиться в Чемпионату: построили стадион, обновили здания железнодорожного вокзала и аэропорта, создали объекты транспортной инфраструктуры, провели реконструкцию тренировочных площадок для команд.

Стадион «Мордовия Арена» Сергей Потеряев © ИА REGNUM

Главным объектом Чемпионата в Саранске стал стадион «Мордовия Арена». Он выполнен в форме солнца — национального символа мордовского народа. Красный цвет так же отсылает к солярному знаку. Издали стадион выглядит очень эффектно, особенно учитывая, что город не изобилует хорошей современной архитектурой. Конструкция из бетонного основания плавно переходит в навес и создает ощущение воздушности. Стадион был построен в формате трансформера: после завершения Чемпионата часть трибун была разобрана, а вместимость арены сокращена. Раньше на месте «Мордовия Арена» было болото, сейчас же — целый микрорайон. Рядом с ареной построены новые жилые дома и торговые центры. Обычная история наследия Чемпионата мира по футболу в России.

«Саранск Арена» Сергей Потеряев © ИА REGNUM

Мордовия, как говорят местные власти, это территория спорта. В республике много спортивных объектов, которые принимают крупные мероприятия. К примеру, мордовская школа спортивной ходьбы считается одной из лучших в мире.

Вид на Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей Сергей Потеряев © ИА REGNUM

Государственный музыкальный театр имени И. М. Яушева Сергей Потеряев © ИА REGNUM

Главной культурной точкой города является Государственный музыкальный театр имени И. М. Яушева. В его репертуар входит оперы, оперетты, мюзиклы, балет, спектакли для детей и концерты классической музыки. Театр был основан в 1935 году и за время своего существования множество раз реорганизован и переименован. С 2010 года театр находится в здании, выполненном опять же в эклектическом капроме: его архитектура сочетает в себе классицизм и хайтек и напоминает дворец. Именно это стало поводом для насмешек в аляповатости и неуместности архитектуры на важных культурных объектах

Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи Сергей Потеряев © ИА REGNUM

Закончить свою прогулку можно в музее имени С. Д. Эрьзи, где представлено самое крупное собрание произведений знаменитого скульптора XX века. Степан Дмитриевич Эрьзя — наверное, единственный мордовский художник, получивший мировую известность. Он работал в стиле модерн и в своем творчестве анализировал человеческую натуру, эмоции и чувства людей. Экспозиция состоит и из произведений искусства (скульптуры, живопись, графика), и из предметов быта скульптора (личные вещи, образцы материалов, фотографии). Как и везде в Мордовии, в музее Эрьзи вы столкнетесь с национальным гостеприимством — вас встретят доброжелательные служительницы залов, готовые рассказать и о выставке, и о сувенирах в магазинчике музея.