Москва, , 17:21 — REGNUM В Москве на 85-м году жизни скончался глава Государственного исторического музея Александр Шкурко. Об этом 10 апреля говорится в сообщении, обнародованном в Telegram-канале музея.

Траур

«С прискорбием сообщаем о кончине Александра Ивановича Шкурко, президента Исторического музея, директора Исторического музея с 1992 по 2010 гг», — говорится в сообщении.

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