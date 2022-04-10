Вашингтон, , 17:17 — REGNUM Президент США Джо Байден встретится в виртуальном формате с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома от 10 апреля.

Нарендра Моди и Джо Байден. 25 сентября 2021 года, Вашингтон The White House

В рамках встречи политики обсудят последствия российской специальной военной операции на Украине и тему «смягчения ее дестабилизирующего влияния на глобальные поставки продовольствия и сырьевые рынки».

Ранее также была анонсирована встреча глав МИД и минобороны США и Индии. Отмечается, что запланированная встреча пройдёт в формате «2+2».

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