Джо Байден проведёт виртуальную встречу с Нарендрой Моди 11 апреля
Вашингтон, 10 апреля, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден встретится в виртуальном формате с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома от 10 апреля.
The White House
Нарендра Моди и Джо Байден. 25 сентября 2021 года, Вашингтон
В рамках встречи политики обсудят последствия российской специальной военной операции на Украине и тему «смягчения ее дестабилизирующего влияния на глобальные поставки продовольствия и сырьевые рынки».
Ранее также была анонсирована встреча глав МИД и минобороны США и Индии. Отмечается, что запланированная встреча пройдёт в формате «2+2».