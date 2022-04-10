Вашингтон, 10 апреля, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден встретится в виртуальном формате с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома от 10 апреля.

The White House Нарендра Моди и Джо Байден. 25 сентября 2021 года, Вашингтон

В рамках встречи политики обсудят последствия российской специальной военной операции на Украине и тему «смягчения ее дестабилизирующего влияния на глобальные поставки продовольствия и сырьевые рынки».

Ранее также была анонсирована встреча глав МИД и минобороны США и Индии. Отмечается, что запланированная встреча пройдёт в формате «2+2».