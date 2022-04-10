Шаля , Свердловская область, , 17:13 — REGNUM В Свердловской области сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП, из-за которого погиб мотоциклист. Об этом сообщает региональное Управление ГИБДД.

ДТП

Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла в ночь на 10 апреля в Шалинском районе. 34-летний мужчина не справился с мотоциклом «Минск 112» и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с машиной «Ниссан Альмера».

Мотоциклист в результате скончался на месте. Его пассажирку госпитализировали. Водитель «Ниссан Альмера» не пострадал. Сотрудники ГИБДД выяснили, что мотоцикл не был зарегистрирован, а управлявший им человек не имел водительского удостоверения.