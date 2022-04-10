Ростов-на-Дону, 10 апреля, 2022, 17:11 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону из-за матча «Ростов» — «Локомотив» (Москва) продлят работу общественного транспорта. Об этом сообщает городской департамент транспорта 10 апреля.

Rostov-gorod.ru Автобусы

«С 18:00 до 22:15 для удобства болельщиков будет организована работа дополнительного графика на муниципальном автобусном маршруте № 39 по укороченной схеме до остановочного пункта «Городской пляж», — уточняют власти.

Автобусные маршруты № 8, 49, 65а также проходят неподалёку от стадиона «Ростов Арена».

После матча пассажирский транспорт будет сосредоточен в центре города для обеспечения вывоза болельщиков.