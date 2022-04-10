Элиста, , 17:04 — REGNUM В Целинном районе Калмыкии сельской школе присвоили имя заслуженного агронома Калмыцкой АССР Андрея Башанкаева. Соответствующий указ подписал глава республики Бату Хасиков.

В школе vettie vette

«В целях увековечения памяти Башанкаева Андрея Андреевича — депутата Верховного Совета Калмыцкой АССР, заслуженного агронома Калмыцкой АССР, постановляю присвоить муниципальному общеобразовательному казенному учреждению «Оватинская средняя общеобразовательная школа» имя Башанкаева Андрея Андреевича», — сказано в документе.

Детство Андрей Башанкаева прошло в поселке Хапчин (ныне Кегульта) Кетченеровского района). Ему было 13 лет, когда началась Великая Отечественная война. Подростку пришлось работать наравне со взрослыми. В мирное время Башанкаев занялся восстановлением Калмыкии. Земляки помнят Андрея Башанкаева как опытного хозяйственника, умелого руководителя, заботливого человека.