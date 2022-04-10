Париж, 10 апреля, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Экс-президент Франции Николя Саркози проголосовал на выборах главы государства. Соответствующую информацию опубликовал телеканал BFM TV 10 апреля.

World Economic Forum Николя Саркози

Отмечается, что Саркози отдал свой голос на одном из избирательных участков Парижа.

Напомним, что избирательные участки на выборах президента во Франции и в её заморских департаментах Западного полушария открылись 10 апреля 2022 года в 09:00 по московскому времени.

Известно, что общее количество организованных участков в стране составило более 70 тыс.