Реджо-нель-Эмилия, Италия, 10 апреля, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Сегодня, 10 апреля, в Реджо-Эмилии на стадионе «Мапеи» футбольный клуб «Сассуоло» в матче 32-го тура итальянской Серии А 2021/22 примет «Аталанту» из Бергамо. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

Дмитрий Голубович Алексей Миранчук

Стартовые составы команд:

«Сассуоло»: Андреа Консильи, Каан Айхан, Мерт Мюлдюр, Влад Кирикеш, Гиоргос Кириакопулос, Максим Лопес, Хамед Траоре, Матеус Энрике, Доменико Берарди, Джакомо Распадори, Джанлука Скамакка.

«Аталанта»: Марко Спортьелло, Рафаэл Толои, Мерих Демирал, Джорджио Скальвини, Джузеппе Пеццелла, Маттео Пессина, Ханс Хатебур, Алексей Миранчук, Жереми Бога, Марио Пашалич, Дуван Сапата.

В текущем сезоне 26-летний атакующий полузащитник сборной России Алексей Миранчук принял участие в шестнадцати турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.