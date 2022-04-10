Москва, , 16:53 — REGNUM На космодроме Восточный ждут визита президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщил 10 апреля генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Запуск пилотируемого корабля «Ю. А. Гагарин» (Союз МС-18) Цитата из видео «Трансляция запуска пилотируемого корабля «Ю. А. Гагарин» (Союз МС-18)» пользователя Роскосмос ТВ. youtube.com

«Ждем!» — написал Рогозин в своем Telegram-канале, комментируя то, что Путин и Лукашенко намерены посетить 12 апреля космодром Восточный.

Напомним, ранее телеканал «Россия-1» сообщал, что президенты России и Белоруссии намерены 12 апреля посетить Амурскую область, космодром Восточный, где дадут пресс-конференцию.

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