Москва, 10 апреля, 2022, 16:53 — ИА Регнум. На космодроме Восточный ждут визита президентов России и Белоруссии Владимира Путинаи Александра Лукашенко, сообщил 10 апреля генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Цитата из видео «Трансляция запуска пилотируемого корабля «Ю. А. Гагарин» (Союз МС-18)» пользователя Роскосмос ТВ. youtube.com Запуск пилотируемого корабля «Ю. А. Гагарин» (Союз МС-18)

«Ждем!» — написал Рогозин в своем Telegram-канале, комментируя то, что Путин и Лукашенко намерены посетить 12 апреля космодром Восточный.

Напомним, ранее телеканал «Россия-1» сообщал, что президенты России и Белоруссии намерены 12 апреля посетить Амурскую область, космодром Восточный, где дадут пресс-конференцию.