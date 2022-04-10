Новосибирск, 10 апреля, 2022, 16:53 — ИА Регнум. В Новосибирске завтра, 11 апреля, ночью ожидается до — 6 °C. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентр.

Анна Алябьева ИА REGNUM Весна

«11 апреля ночью сохранится погода без осадков, ветер северный 3-8 м/с, температура — 4…-6 °C», — говорится в прогнозе.

В Новосибирской области ночью 11 апреля прогнозируется — 3…-8 °C, местами до -14 °C, днём — +4…+9, местами до +15 °C.

Отметим, что сегодня, 10 апреля, в городе было +4…+6 °C.