Элиста, 10 апреля, 2022, 16:51 — ИА Регнум. В Калмыкии за сутки выявили 36 носителей коронавируса, выписаны с выздоровлением 53 пациента. Такие данные сообщает 10 апреля Калмстат.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Сколько человек находятся на стационарном лечении, не уточняется. Согласно предыдущим данным, в Калмыкии продолжают работать два ковидных госпиталя.

Всего в Калмыкии зарегистрировано 50 585 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 49 268 пациентов. Справиться с COVID-19 не смогли 834 человека.