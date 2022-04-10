Лондон, 10 апреля, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Как сообщает издание Foot Mercato, представители «Пари Сен-Жермен» начали переговоры с лондонским «Челси» на предмет трансфера 28-летнего таранного форварда сборной Бельгии Ромелу Лукаку.

Fifa.com Ромелу Лукаку

Ранее сообщалось, что возможность возвращения Ромелу Лукаку также рассматривает миланский «Интер».

В текущем сезоне Лукаку принял участие в двадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился пятью забитыми мячами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету бельгийца два гола в шести матчах.

Лукаку выступает за «Челси» с 12 августа 2021 года после перехода из миланского «Интера» за 113 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 28-летнего центрфорварда, по оценкам портала transfermarkt, составляет 85 миллионов евро.