Цхинвал, , 16:55 — REGNUM Выборы президента республики Южная Осетия, которые проходят 10 апреля, признаны состоявшимися. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС.

Южная Осетия Иван Шилов © ИА REGNUM

Явка избирателей превысила 50%, что стало основанием для признания выборов состоявшимися.

Напомним, что 15 марта 2022 года в Южной Осетии завершилась регистрация кандидатов в президенты. В число претендентов на высший государственный пост республики вошли нынешний президент Анатолий Бибилов, вице-спикер парламента Александр Плиев, лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев, депутат Гарри Мулдаров и бывший депутат Дмитрий Тасоев.

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