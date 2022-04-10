Ростов-на-Дону, 10 апреля, 2022, 16:45 — ИА Регнум. В историческом центре Ростова-на-Дону появится очередной жилой комплекс. Застройщик получил 6,1 гектара земли в границах ул. Социалистическая — пр. Чехова — ул. Станиславского — пр. Соколова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Окна дома

Как пишет «Блокнот Ростов», участок земли попал в сферу интересов компании «Альянс Групп». Участок был выкуплен у муниципалитета за 299 млн рублей. Дом, который будет построен неподалёку от здания правительства Ростовской области, должен быть выполнен в историческом стиле.

Как долго продлится стройка, пока не уточняется.