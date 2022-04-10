Санкт-Петербург, , 16:55 — REGNUM В Северной столице состоялись похороны рядового Воздушно-десантных войск Максима Смирнова, погибшего в ходе специальной военной операции Вооруженных сил РФ по защите Донбасса. Погибший военнослужащий посмертно награжден орденом Мужества.

Траурная свеча

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил свои соболезнования родителям павшего воина.

«Мужественный и сильный человек, ценой собственной жизни ваш сын выполнил воинский долг, показал образец высочайшей доблести и отваги, — отметил губернатор. — Он погиб, защищая право людей на жизнь».

Напомним, с начала специальной военной операции, по официальным данным Смольного, погибли уже шесть жителей Петербурга. Среди них, как сообщалось ранее заместитель начальника инженерных войск Западного военного округа полковник Николай Овчаренко, командир взвода Учебного центра подготовки младших специалистов Западного военного округа, прапорщик Юрий Савенков, боец 247-го гвардейского десантно-штурмового полка ВДВ ефрейтор Сергей Абрамчик, лейтенант Юрий Житкевич, гвардии рядовой Кирилл Магула.

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