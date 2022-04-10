Кемерово, , 16:41 — REGNUM В Кемеровской области по вине нетрезвых водителей произошли 34 ДТП, в которых погибли девять человек, 45 получили травмы. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

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«С начала года сотрудниками Госавтоинспекции Кемеровской области пресечено более 2300 фактов управления транспортом водителями, находящимися в состоянии опьянения», — уточнили в ведомстве.

В полиции напомнили, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусмотрено наказание.