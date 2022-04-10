Во Франции совершил аварийную посадку самолет, есть жертвы
Париж, 10 апреля, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Во французском департаменте Кот-д'Армор в лесном массиве совершил аварийную посадку легкий самолет. Об этом 10 апреля сообщила радиостанция France Bleu.
Bob Adams
Легкомоторный самолет
ЧП произошло недалеко от аэропорта города Сан-Бриё. По последним данным, в результате происшествия погибли три человека.
Причины инцидента пока не известны.
Как передавало ИА REGNUM, 8 апреля в Ленинградской области упал военный самолет.