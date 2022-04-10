Элиста, , 16:35 — REGNUM В Элисте тысячи горожан остались без воды из-за крупной коммунальной аварии. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России 10 апреля.

Вода Булатова Екатерина © ИА REGNUM

Утечка произошла в 7-м микрорайоне Элисты. В зону отключения попали 18 многоквартирных домов, в которых проживают 4,5 тыс. человек, 1125 из них — дети. Социальные объекты не затронуты. Организован подвоз воды тремя водовозами.

К месту порыва выехали оперативная группа Элистинского пожарно-спасательного гарнизона в составе трёх человек и одной единицы техники, а также семь человек и три единицы техники от МУП «Элиставодоканал.

Аварийно-восстановительные работы предполагается завершить к 18:00 мск 10 апреля.