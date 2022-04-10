Новокузнецк, Кемеровская область, 10 апреля, 2022, 16:35 — ИА Регнум. В Новокузнецке в 2022 году для оказания полного цикла медицинской помощи пациентам с острым коронарным синдромом и нарушением кровообращения мозга планируется открыть филиала регионального сосудистого центра №1. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

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«Такое решение принято губернатором Сергей Цивилёв в ходе его рабочего визита», — написал Кузнецов в своём телеграм-канале.

Он уточнил, что сейчас в состав многопрофильной медицинской организации — клинического кардиологического диспансера им. Барбараша входят: стационарная, амбулаторно-поликлиническая, лабораторная службы и ещё ряд подразделений.