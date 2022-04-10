Донецк, , 16:39 — REGNUM Сотрудники ОБСЕ могли передавать украинской армии данные о расположении сил и объектов Народной милиции ДНР. Об этом сообщил «RT на русском» 10 апреля.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Соответствующий вывод был сделан после обнаружения на территории ряда населённых пунктов, включая посёлок Бердянское, технических устройств, указывающих на взаимодействие ОБСЕ с украинскими военными с целью корректировки ударов ВСУ.

Напомним, что 1 марта 2022 года официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин выступил с обвинением ОБСЕ в передаче различных данных украинской армии.

9 апреля 2022 года действия Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории Донецкой Народной Республики была признана властями Республики неправомерными.

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