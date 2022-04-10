Донецк, 10 апреля 2022, 16:39 — REGNUM Сотрудники ОБСЕ могли передавать украинской армии данные о расположении сил и объектов Народной милиции ДНР. Об этом сообщил «RT на русском» 10 апреля.
Соответствующий вывод был сделан после обнаружения на территории ряда населённых пунктов, включая посёлок Бердянское, технических устройств, указывающих на взаимодействие ОБСЕ с украинскими военными с целью корректировки ударов ВСУ.
Напомним, что 1 марта 2022 года официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин выступил с обвинением ОБСЕ в передаче различных данных украинской армии.
9 апреля 2022 года действия Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории Донецкой Народной Республики была признана властями Республики неправомерными.
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