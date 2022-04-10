Иерусалим, , 16:31 — REGNUM Израиль сведёт счеты «со всеми, кто прямо или косвенно связан с террористическими актами», заявил 10 апреля израильский премьер-министр Нафтали Беннет.

В Израиле Otto Magnus

Израиль сделает всё, чтобы справиться с террористами, а также накажет всех причастных к последней волне терактов на территории еврейского государства, заявил он.

«Израиль сделает все, что нужно для победы над террором. Мы рассчитаемся со всеми, кто имел прямое или косвенное отношение к террористическим актам. Нет никаких ограничений для армии и спецслужбы ШАБАК (Служба общей безопасности Израиля) и других сил безопасности в войне с терроризмом», — указано в опубликованном заявлении Беннета.

Кроме того, он заявил, что Израиль ликвидирует бреши в сфере безопасности на границе с районами под палестинским контролем на Западном берегу реки Иордан.

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