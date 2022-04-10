Кемерово, , 16:28 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 10 апреля, на лечении находятся 3049 человек с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки было выявлено 126 случаев заражения коронавирусом. За это же время 764 человека выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрирован 159 261 случай заражения коронавирусом, 153 945 человек выписаны с выздоровлением, 2267 пациентов скончались.