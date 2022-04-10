Ростов-на-Дону, 10 апреля, 2022, 16:25 — ИА Регнум. В Ростовской области менее 700 человек, заразившихся коронавирусом, госпитализированы в инфекционные стационары. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 10 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В настоящее время на лечении в госпиталях из-за COVID-19 остаются 695 пациентов. Задействованный после значительного сокращения коечный фонд загружен на 65,6%. Состояние десятерых врачи оценивают как тяжёлое.

Ещё 3 883 носителя коронавируса получают лечение в амбулаторных условиях.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону ковидные госпитали сокращены до минимума. К примеру, 100 коек задействовано на базе областной клинической больницы. На допандемийный режим работы перешли также городская больница №20 и городская больница №1 имени Семашко, где число ковидных коек также сокращено до минимума.