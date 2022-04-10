Лондон, , 16:24 — REGNUM Сегодня, 10 апреля, в Брентфорде на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» футбольный клуб «Брентфорд» в матче 32-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 примет лондонский «Вест Хэм Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Брентфорд»: Давид Райя, Рико Генри, Итан Пиннок, Кристофер Айер, Матиас Йоргенсен, Кристиан Нергор, Йоан Висса, Брайан Мбеумо, Кристиан Эриксен, Виталий Джанельт, Айвен Тоуни.

«Вест Хэм Юнайтед»: Лукаш Фабьянский, Аарон Крессуэлл, Курт Зума, Владимир Цоуфал, Крейг Доусон, Деклан Райс, Томаш Соучек, Пабло Форналс, Мануэль Лансини, Джаррон Боуэн, Майкл Антонио.

После 31-го сыгранного матча «молотобойцы» с пятнадцатью победами и 51-м набранным очком занимают шестое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. «Брентфорд», набрав 33 очка, идет на пятнадцатой строчке.