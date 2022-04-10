Ростов-на-Дону, , 16:17 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 423 человека, выписаны с выздоровлением 346 пациентов, переболевшие COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 10 апреля.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Наибольшее число заражений коронавирусом подтверждено в Ростове-на-Дону (85), Волгодонске (23), Шахтах (17), Таганроге (16), Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, Зерноградском, Неклиновском, Сальском и Чертковском районах (по 11). Около 16% заразившихся — люди старше 66 лет, почти 14% — дети.

Жертвами коронавируса стали ещё три женщины в возрасте от 65 лет до 71 года и двое мужчин в возрасте 72 и 76 лет.

За весь период пандемии в Ростовской области выявили 368 021 носителя коронавируса, выздоровели 352 639 пациентов. С COVID-19 не справились 10 804 человека.