Киев, , 16:20 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскрыл детали своего визита в Киев (Украина). Информацию об этом 10 апреля сообщил Telegram-канал «RT на русском».

Борис Джонсон Stemoc

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Известно, что премьер-министр Британии добирался в украинскую столицу тайно на поезде из Польши. О прибытии Джонсона в Киев журналисты не знали, однако позднее сам политик опубликовал ролик, в котором рассказал о путешествии на «фантастическом» украинском поезде.

Ранее появилась информация о прибытии Бориса Джонсона в Киев. Целью визита политика стала встреча с Владимиром Зеленским.

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