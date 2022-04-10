Москва, , 16:13 — REGNUM Сегодня, 10 апреля, в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» футбольный клуб «Спартак» в матче 24-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 примет тульский «Арсенал». Игра начнется в 16:30 по московскому времени.

Арсенал Tularegion.ru

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Александр Максименко, Даниил Хлусевич, Никита Чернов, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Виктор Мозес, Кристофер Мартинс Перейра, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Шамар Николсон, Александр Соболев.

«Арсенал»: Михаил Левашов, Данил Степанов, Игорь Смольников, Урош Радакович, Артем Сокол, Сергей Ткачев, Аяз Гулиев, Кингс Канва, Георги Костадинов, Максим Кайнов, Джордже Деспотович.

На данный момент «Арсенал» с пятью победами и 21-м очком занимает последнее шестнадцатое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак», набрав 27 очков, располагается на десятой позиции.