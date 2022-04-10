Москва, , 16:12 — REGNUM Почти 30 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 10 апреля свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Самолеты ThePixelman

Так, по состоянию на 16:10 мск в аэропорту «Домодедово» задержано восемь рейсов, еще четыре отменено; в аэропорту «Внуково» задержано пять авиарейсов, еще шесть отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано пять рейсов, еще один отменен.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 10 апреля в Гидрометцентре РФ сообщили, что в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности.