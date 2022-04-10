Новосибирск, 10 апреля, 2022, 16:12 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 10 апреля, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализировано 766 пациентов, в том числе 12 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлен 191 новый случай заражения коронавирусом. За это же время 213 человек выздоровели, скончались 11 пациентов.

Всего в регионе зарегистрировано 253 332 случая заражения коронавирусом, 244 946 пациентов выздоровели, умерли 5477 человек, в реанимации находятся 118 человек, на ИВЛ – 20 пациентов.