Пермь, 10 апреля, 2022, 16:10 — ИА Регнум. В Перми житель края до смерти избил 46-летнего мужчину. Об этом сообщает краевое управление СКР.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

Преступление было совершено ещё 4 апреля. В общежития по улице Елькина между двумя нетрезвыми гражданами возник конфликт, из-за которого один ударил другого по голове, а затем вывел на улицу и там зверски избил. В итоге гражданин скончался.

Под подозрение попал ранее неоднократно судимый, в том числе за убийство, 35-летний уроженец Краснокамска. Суд заключил его под стражу.