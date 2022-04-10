Донецк, , 16:09 — REGNUM Из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района Донецкой Народной Республики (ДНР) в течение дня, 10 апреля, были эвакуированы 194 человека, включая 39 ребенка. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«С 08:00 до 16:00 из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 194 человека, среди них 39 детей, — говорится в сообщении. — В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению».

Как передавало ИА REGNUM, 10 апреля Народная милиция (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщила, что два иностранных судна в порту Мариуполя захвачены украинскими нацистами, удерживающими их экипажи в качестве заложников.