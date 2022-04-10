Москва, 10 апреля, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Импортозамещение 90% используемого в российской промышленности иностранного программного обеспечения в области математического моделирования будет обеспечено к 2027 году, заявила директор департамента цифровой трансформации госкорпорации «Росатом» Марина Авилова. Об этом сообщает пресс-служба Росатома.

Программирование

Авилова объяснила, что эта задача будет решена вместе с Консорциумом российских разработчиков программного обеспечения классов CAD и САЕ. Она добавила, что к 2030 году российская промышленность станет полностью независима от иностранного программного обеспечения в этой сфере.

Директор департамента цифровой трансформации Росатома подчеркнула, что нужно стремиться к информационному суверенитету во всех сегментах программного обеспечения для промышленности. Она отметила, что в настоящее время российские разработчики активно развивают некоторые из классов промышленного программного обеспечения, но не берутся за отдельные направления из-за их сложности.

Авилова заявила, что для решения этой проблемы потребуется кооперация российских информационно-технологических компаний по каждому из типов промышленного программного обеспечения. Это позволит сконцентрировать необходимые для разработки ресурсы.

Консорциум российских разработчиков систем CAD/CAЕ создан в июле 2021 года по инициативе Росатома. В консорциум входит ряд организаций Росатома и коммерческие российские компании. Планируется, что в 2022 году в консорциум войдёт ещё два десятка отечественных информационно-технологических компаний.