Уфа, 10 апреля, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Сегодня, 10 апреля, в Уфе на стадионе «BetBoom Арена» футбольный клуб «Уфа» в матче 24-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 уступила «Сочи». Основное время встречи завершилось со счетом 1:2.

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч Урал — Сочи

Забитыми мячами в составе «Сочи» отметились Матео Кассьерра (11') и Артур Юсупов (51'). Единственный гол «Уфы» на 81-й минуте встречи ударом с одиннадцатиметровой отметки забил нападающий молодежной сборной России Гамид Агаларов.

Статистика матча («Уфа"/ «Сочи»)

Удары 10/6

Удары в створ 2/6

Владение 41%/59%

Угловые 3/1

Нарушения 11/13

Составы команд:

«Уфа»: Александр Беленов, Константин Плиев, Алексей Никитин (Эгаш Касинтура, 58'), Юрий Журавлев, Боян Йокич, Руслан Фищенко, Дмитрий Кабутов (Артем Голубев, 76'), Олег Иванов (Владислав Камилов, 58'), Вячеслав Кротов (Данила Емельянов, 58'), Дилан Ортис (Александр Саплинов, 73'), Гамид Агаларов.

«Сочи»: Сослан Джанаев, Ваня Дркушич (Данила Прохин, 47'), Родригао, Кирилл Заика (Тимофей Маргасов, 73'), Игорь Юрганов, Артур Юсупов, Георгий Мелкадзе (Никита Бурмистров, 46'), Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Артем Макарчук, Матео Кассьерра.