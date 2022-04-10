Ханты-Мансийск, , 16:01 — REGNUM Югра стала победительницей в номинации «ПРОМориентация» по развитию промышленного туризма на акселераторе Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Добыча нефти Rosneft.ru

В Ханты-Мансийском автономном округе предложили лучшую стратегию по привлечению школьников и молодежи в промышленность. Заявки на участие в акселераторе подали 53 региона и около 400 предприятий. Эксперты отобрали 30 регионов, которые прошли обучающую программу и создали новые туристические маршруты.

«В проекте участвуют как промышленные гиганты, так и небольшие предпринимательские проекты, которые сегодня создают культуру открытости. Это формирует лояльность, приверженность к нашей продукции, а молодые люди могут осознанно выбрать профессию, связанную с производством», — пояснила цель акселератора гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Отмечается, что в Югре находятся крупнейшие месторождения углеводородов в стране. На долю ХМАО приходится около 40% общероссийской добычи нефти.