Пермь, 10 апреля, 2022, 15:56 — ИА Регнум. В пермский край приехали уже 173 беженца из ЛНР и ДНР. Об этом заявил журналистам заместитель председателя краевого правительства Александр Борисов.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Как пишет АиФ-Прикамье, из них 44 ребёнка. Все они прибыли самостоятельно и живут у своих знакомых и родственников.

После 12 апреля в регионе ждут новых беженцев. Как сообщало ИА REGNUM, эвакуация из ДНР и ЛНР была объявлена 18 февраля.