Неаполь, Италия, 10 апреля, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Сегодня, 10 апреля, в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» футбольный клуб «Наполи» в матче 32-го тура итальянской Серии А сезона 2021/22 примет «Фиорентину» из Флоренции. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

(сс) RonnyK «Наполи»

Стартовые составы команд:

«Наполи»: Давид Оспина, Мариу Руй, Амир Ррахмани, Алессандро Заноли, Фабиан Руис, Петр Зелиньский, Маттео Политано, Лоренцо Инсинье, Станислав Лоботка, Виктор Осимхен.

Запасные игроки: Алекс Мерет, Диего Демме, Аксель Туанзебе, Элиф Эльмас, Жуан Жезус, Ирвинг Лосано, Давиде Марфелла, Дрис Мертенс, Фаузи Гулам.

«Фиорентина»: Пьетро Терраччано, Кристиано Бираги, Никола Миленкович, Лоренцо Венути, Игор Жулио, Альфред Дункан, Гаэтано Кастровилли, Софьян Амрабат, Риккардо Сапонара, Артур Кабрал, Николас Гонсалес.

Запасные игроки: Лукас Мартинес, Хосе Кальехон, Нанитамо Иконе, Юсеф Малех, Алекса Терзич, Кшиштоф Пентек, Антонио Розати, Риккардо Соттил, Бартломей Дронговский, Александр Кокорин.

В последний раз «Фиорентина» и «Наполи» играли между собой 13 января в матче 1/8 финала Кубка Италии. Та встреча завершилась крупной победой «фиалок» со счетом 2:5.